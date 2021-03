Adu, 'Sospensione didattica in presenza è ultima possibilità'

"Con il peggioramento della curva pandemica, la Valle d'Aosta tornerà in zona arancione. La sospensione della didattica in presenza deve rappresentare l'extrema ratio, l'ultima possibilità, dopo aver adottato ogni altro provvedimento possibile e dopo attenta verifica della reale incidenza dei contagi in ambiente scolastico".

Lo sostiene, in una nota, il Movimento politico Ambiente Diritti Uguaglianza-Adu VdA, che aggiunge: "Dobbiamo garantire il diritto all'istruzione e, nel contempo, il diritto alla salute dei lavoratori e, in generale, degli altri cittadini".

In concreto, Adu propone che la Regione doti il personale e gli studenti di mascherine FFP2 "e che si accelerino le vaccinazioni del personale scolastico, categoria che dovrebbe risultare prioritaria, subito dopo agli anziani, le persone fragili e i caregiver". Chiede, inoltre, "di proseguire gli screening, rendendoli sistematici e periodici, e valutando la possibilità di garantire la scuola in presenza agli studenti che accettino di sottoporsi a tampone preventivo".

Sollecita, infine, "un maggiore controllo rispetto agli ingressi in Valle d'Aosta, sia dalla Francia che dalla Svizzera, sia dalle altre regioni.