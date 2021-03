L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Se sono venuti a girare The Avengers ad Aosta il motivo c'è

"Ho letto l'articolo 'Aosta: Porta est, l'ingresso da bidonville l'uscita da scempio', e in effetti è da un po' che anche io mi sto chiedendo dove sia finita l'Amministrazione Comunale che tanto aveva promesso alla comunità durante le elezioni. Che la Porta Est sia uno scempio, beh, ritengo che questo vale per tutta Aosta.

Non per niente, anni fa sono venuti proprio qui a girare il film "The Avengers" perché ricordava una città dell'est, senza tanti ritocchi...

Ormai incombe ovunque un degrado e una sporcizia che è a dir poco inaccettabile, strade dissestate che neanche uno sterrato in piena campagna; è la seconda volta in 2 anni che vado dal meccanico a furia di prendere buche... La terza volta, a chi porto la fattura della riparazione? Parcheggi selvaggi senza nessun controllo né regole...

Mi chiedo, dove si deve arrivare per avere finalmente un po' di decoro? Dove sono finiti in nostri "Avengers" dell'Amministrazione?"

Lettera firmata

Grazie Cara Lettrice, ha ragione. Da parte sua Aostacronaca ha inziato a pubblicare le magagne di Aosta con la speranza che, contrariamente al passato, qualcuno inetrvenga. pi.mi.