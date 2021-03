Aosta: Quasi 30 milioni per cambiare il volto del Quartiere Cogne

Dovrà passare "attraverso la riorganizzazione, il ripensamento e il recupero degli spazi comuni e della viabilità e di parte del patrimonio edilizio storico" la riqualificazione globale del Quartiere Cogne di Aosta, che sarà possibile dopo che ieri la Giunta comunale ne ha approvato il progetto nell’ambito del bando ministeriale “Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’abitare”, previsto dalla Legge finanziaria 2020. L'accordo di programma che permette al Comune del capoluogo di avviare questa importante operazione urbanistica con Regione e Arer fu stipulato dalla Giunta del sindaco Bruno Giordano. Un progetto che vale da un minimo di 24 a un massimo di 29 milioni di euro circa, metà dei quali finanziati proprio attraverso il programma 'Qualità dell’abitare'; una forbice di spesa entro la quale potranno operare ingegneri, architetti, imprese per, si legge nelle premesse del documento, "rivitalizzare il quartiere, disegnando una nuova centralità urbana all’interno del quartiere stesso connessa al centro storico, verso Est, e ai poli d’interesse e commerciali della città, a Ovest".

Gli obiettivi principali del progetto

"All’interno del quartiere Cogne - si legge in un'articolata nota stampa del Comune di Aosta - l’asse principale di via Colonnello Alessi connetterà nuovi servizi, attività terziarie e commerciali e le riqualificate palazzine Gazzera e Fresia, al momento in stato di abbandono o degrado". L’intervento lungo il nuovo asse Est-Ovest che interesserà la strada "la trasformerà dall’attuale destinazione veicolare a uno spazio destinato alla mobilità sostenibile ciclo-pedonale. Il percorso connetterà cinque aree del quartiere, sulle quali verranno attuate operazioni di recupero, introducendo a nuove funzioni pubbliche e a verde".

Queste le operazioni di recupero: "valorizzazione delle attività mercatali con cadenza settimanale, nelle aree attualmenteutilizzate come parcheggi a raso lungo via Monte Cervino; sviluppo dell’area sportiva attrezzata e del giardino lungo via Vuillerminaz; rifunzionalizzazione delle aree su viale Gran Paradiso e viale Monte Bianco, passando dall’attuale destinazione a parcheggi a raso a quella a verde pertinenziale e pubblico, con stalli a servizio delle nuove destinazioni per disabilità nei piani terra delle palazzine Gazzera e Fresia; smantellamento e rilocalizzazione dei due edifici prefabbricati e conseguente ridestinazione a spazio pubblico delle aree attualmente recintate come pertinenza degli edifici stessi in place Soldats de la Neige; sempre in place Soldats de la Neige riqualificazione dei locali a piano terra e dello spazio pubblico prospiciente la parte meridionale, con nuove destinazioni a commercio, terziario, servizi, associazionismo, anche in sinergia con il Bando Anci 'Fermenti inComune'".

Il progetto contempla anche il recupero dell’autorimessa con accesso lungo via Liconi, tramite l’adeguamento dei due piani interrati, attualmente inagibili, rendendo nuovamente disponibili 360 nuovi posti auto, che andranno per il 50% a compensare la riduzione dei posteggi a raso lungo l’asse centrale e negli spazi che il progetto recupera a funzioni pubbliche e ad aree verdi e per il restante 50% saranno a disposizione della città.

L’autorimessa avrà anche la funzione di piattaforma intermodale, per favorire l’utilizzo del bike sharing e dei mezzi di trasporto pubblico locale. Il progetto, poi, prevede interventi importanti di recupero edilizio ed energetico di alcuni edifici storici del quartiere. Le palazzine “Gazzera” e “Fresia” saranno oggetto di una ristrutturazione complessiva, mentre gli edifici tutelati “Stura-Filippini” e “Giacchetti” saranno oggetto di una riqualificazione energetica e delle facciate.

Verranno, inoltre, realizzati 34 nuovi alloggi nei sottotetti nel complesso Giacchetti. Infine, accanto agli interventi del programma “Qualità dell’Abitare”, si procederà alla demolizione degli attuali grattacieli presenti nell’area a Nord-Est del quartiere, all’angolo tra via Giorgio Elter e via Capitano Chamonin, mentre l’Arer prevede di realizzare nei prossimi anni importanti interventi di riqualificazione edilizia al fine di riqualificare il proprio patrimonio immobiliare.