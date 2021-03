Aosta: Incasso previsto due mln di euro dalle multe stradali ma meno di 600mila euro destinati alla sicurezza stradale

Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2021 il governo cittadino ha previsto di introitare dalle sanzioni amministrative di violazione di norme del Codice della strada due mln di euro. Ma solo la parte minore viene reinvestita per aumentare e migliorare la rete viaria che presenta situazioni di degrado davvero allarmanti.

Infatti, ben 884 mila euro vengono destinate per alimentare il fondo crediti di dubbia esigibilità; ovvero per coprire i mancati introiti dei furbetti che non pagano.

Ma come non bastasse solo il 50% del restante, ovvero 558mila lire viene impegnato nei per migliorare la sicurezza viaria: Spese per circolazione e segnaletica stradale, Manutenzione ordinaria impianti semaforici, Spese custodia veicoli, Spese spostamento veicoli, Spese personale per segnaletica stradale, Servizio di prevenzione e protezione, Manutenzione automezzi della Polizia Locale, e via dicendo. I restanti 558mila euro non è dato a sapere, ma sicuramente non sono destinati a migliorare gli attraversamenti pedonali, marciapiedi, facilitare la mobilità autonoma dei disabili e chi più ne ha più ne metta. Nulla è previsto per l’educazione stradale dei giovani.