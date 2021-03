Quanto sei greeen? Questionario CNA

A che punto sei con gli interventi di miglioramento dei consumi energetici della tua impresa? Ne hai realizzati, con tue risorse o con agevolazioni? O non ne hai avuto la possibilità? Le risposte a queste domande possono essere date rispondendo al nuovo questionario di CNA VdA pubblicato qui

Nelle agende politiche di tutto il mondo il contrasto al cambiamento climatico è diventato una priorità.

Sicuramente anche tu vorresti dare il tuo contributo, ma ti trovi a fare i conti con alcune complessità. Come il timore di un ritorno dell’investimento troppo in là nel tempo. O le complicazioni burocratiche, così come la scarsa informazione.

Nei piani di investimento europei si prevede di destinare una larga fetta di risorse al tema green. Ma perché questo impegno si traduca in benefici concreti per le piccole imprese come la tua, ogni testimonianza è preziosa.

Aiutaci a raccogliere tutte le informazioni rispondendo alle domande della nostra indagine. Potremo così rappresentarti al meglio.