DA LUNEDI LA VALLE D'AOSTA TORNA ZONA ARANCIONE

Dopo tre settimane in zona gialla i dati sulla pandemia restano confortanti in Valle d'Aosta ma da lunedì 15 marzo tutto cambia e in peggio. Bar e ristoranti saranno chiusi, con servizio di solo asporto fino alle 18; spostamenti consentiti solo nel proprio comune di residenza se sopra i cinquemila abitanti, se si è al di sotto dei cinquemila abitanti la circolazione sarà consentita nel raggio di 30 chilometri quindi anche in altro paese ma non nel capoluogo. E poi tutte le altre regole come l'ovvia conferma del coprifuoco, chiusura di musei e sale mostre, varie ed eventuali.

L’Italia torna a chiudersi da lunedì e la nostra regione, nonostante i buoni numeri, non farà eccezione. La curva epidemiologica in rapida salita porta la maggior parte delle Regioni in fascia arancione e rossa. Milioni di studenti torneranno alla didattica a distanza, oreviste nuove limitazioni per negozi, parrucchieri e centri estetici.

La circolazione del Covid-19, agevolata dalle varianti, ha fatto salire l’indice di contagio Rt oltre la soglia critica e le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza faranno entrare nelle due fasce più alte di rischio quasi tutto il Paese. Il governo vara oggi il decreto che inasprirà le misure e blinderà anche la Pasqua con divieti che saranno validi fino al 6 aprile.