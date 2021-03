Cluster o non cluster il covid serpeggia nelle scuole

Negozi chiusi ma supermercati aperti. Ristoranti e bar chiusi ma autogrill in funzione. Impianti sciistici chiusi ma i lungomare aperti. Impianti sportivi chiusi ma scuole più o meno aperte: la campagna di tamponi rapidi ha confermato l'adesione del 50 per cento degli interessati e attualmente sono stati sottoposti a tampone 425 studenti e 85 fra insegnanti e personale non docente. Tutti sono risultati negativi, intanto però oggi risultano quattro classi in isolamento alle Medie di Saint-Vincent: tamponi per tutti, studenti e professori.



https://www.valledaostaglocal.it/2021/03/08/leggi-notizia/argomenti/cronaca-4/articolo/contagi-covid-in-due-classi-dellisiltp-di-verres-domani-tamponi-a-tutti-gli-studenti.htmlE si potrebbe proseguire a lungo con i paradossi di una gestione anti covid cervellotica e a volte improvvisata.

Mancani dato certi sui contagi e focolai in bar e ristoranti, ma fino ad oggi i casi registrati nelle scuole sono ben più allarmanti anche se per questo consentire ai giovani di socializzare responsabilmente è da sostenere. Non passa giorno che in Valle siano segnalati casi di presunti contagi nelle scuole.

Da quando è scoppiata la pandemia non vi è stata alcuna segnalazione di esercizi pubblici chiusi a causa di contagi covid. La Fipe-Confcommercio nazionale nei mesi scorsi ha sostenuto che “per mascherare il suo fallimento nel contenimento del Covid-19, il governo ancora una volta decide di scaricare l’onere della riduzione del contagio sui pubblici esercizi, sottoposti da ottobre ad uno stillicidio di provvedimenti”.

E se la Valle d’Aosta tornerà arancione significherà che i pubblici esercizi saranno nuovamente chiusi e sarà la conferma di una morte annunciata perché senza adeguati e immediati ristori per tante, troppe aziende del settore sarà impresa impossibile reggere ai nuovi ingenti danni che le limitazioni determineranno.

Per la Fipe: “Rimangono nondimeno due sensazioni poco gradevoli. La prima, più generale, è quella di un Paese stanco, stanco di reagire, persino di capire che, spossato da incertezze e instabilità, sta perdendo il senso e la rotta. La seconda, che riguarda i Pubblici Esercizi, che è la perdurante impressione di uno spiacevole pregiudizio che lo accompagna, con la fastidiosa distinzione tra attività economiche essenziali e non essenziali che finisce per oscurare la realtà”.