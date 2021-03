E' 'Millennials' la conferenza online del regista valdostano Joseph Péaquin

Sarà trasmessa martedì 16 marzo, alle ore 18, la conferenza online del regista valdostano Joseph Péaquin 'Millennials. La formation aux nouvelles technologies et à l'audiovisuel facteur de démocratie et d'emploi au sein de la nouvelle génération'.

La conferenza sarà visibile sul portale del Sistema bibliotecario valdostano https://biblio.regione.vda.it

Joseph Péaquin presenterà il corso di formazione "Neo-giornalismo audiovisivo" organizzato lo scorso anno dall’Union de la Presse francophone (Upf), sezione Valle d’Aosta, in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Assessorato regionale dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate a favore della generazione dei millennials. Nell’occasione saranno trasmessi alcuni spezzoni dei due cortometraggi realizzati dai giovani che hanno partecipato alla formazione.

Con questo corso l’UPF ha inteso stimolare nei giovani partecipanti una riflessione rispetto al potere di manipolazione dei nuovi media, gettando anche le basi tecniche, pratiche e teoriche per un eventuale sbocco professionale.

L’evento, che rientra nel quadro delle Journées de la Francophonie, è organizzato dalla Biblioteca regionale e dall’UPF.

Joseph Péaquin è nato nel 1971 ed è laureato in Scienze della Comunicazione con indirizzo in regia audiovisiva all’Università di Grenoble. Dopo alcune esperienze lavorative a Parigi e Torino si è stabilito in Valle d’Aosta e si dedica alla regia di film documentari. E’ presidente della sezione locale dell’UPF.