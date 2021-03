Occupazione in calo in Valle d'Aosta

In un anno, dal 2019 al 2020, il tasso di occupazione in Valle d'Aosta è diminuito di 1,2 punti percentuali, passando dal 68,4% al 67,2%.

In valori assoluti, si tratta di circa 1.000 occupati in meno, da 55 mila a 54 mila (i lavoratori dipendenti sono rimasti 41 mila e quelli 'indipendenti', come autonomi e liberi professionisti, sono passati da 14 mila a 13 mila).

Lo rileva l'Istat, che a livello medio italiano sancisce un calo di 0,9 punti (dal 59% al 58,1%). In dettaglio, in Valle d'Aosta il tasso di occupazione tra gli uomini è sceso dal 72,7% al 71,1%, tra le donne dal 64,1% al 63,4%.

Guardando al solo quarto trimestre, la percentuale totale è scesa da 67,3 del 2019 a 66,5 punti del 2020. Parallelamente, dal 2019 al 2020 è scesa anche la percentuale di disoccupati - ovvero delle persone che cercano attivamente lavoro -, passando dal 6,5% (5,8% di maschi e 7,2% di femmine) al 5,8% (6,1% e 5,5%). In termini assoluti, i disoccupati sono passati da 2.582 a 2.310. Durante il secondo trimestre del 2020, periodo su cui probabilmente ha più inciso il lockdown, il loro numero è sceso ai minimi (1.897).