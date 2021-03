Ivrea: Epidemia Covid e ripartenza attività di somministrazione alimenti e bevande

Al fine di poter ottemperare alle misure di sicurezza prescritte volte a fronteggiare l’emergenza da COVID-19, i titolari di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ex art. 9 della Legge Regionale n. 38/2006 e s.m.i. possono attivare spazi adibiti a dehors in aree e piazze poste in prossimità del proprio esercizio anche se non direttamente collegate all’esercizio stesso, nel rispetto dell’art. 6 (non interferenza con reti tecniche) e dell’art. 12 (Tipologie e caratteri formali) del Regolamento dehors vigente, nonché nel rispetto dei diritti di terzi ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- l’occupazione del suolo pubblico può avvenire esclusivamente con arredo leggero (sedute, tavoli e ombrelloni);

- l’area può essere delimitata con strutture di facile e immediata rimozione;

- possono essere presenti impianti mobili per il riscaldamento e l’illuminazione, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e regolarità impiantistica;

- messa in disponibilità di contenitori in numero congruo per la raccolta dei rifiuti.

Per installare il dehors (o ampliare temporaneamente il dehors esistente) occorre presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) utilizzando la modulistica allegata.

Il modello, corredato dagli allegati richiesti, deve essere inviato da una casella di posta elettronica certificata al SUAP del Comune di Ivrea all’indirizzo sportellounico@pec.comune.ivrea.to.it

Le misure straordinarie, adottate con D.G.C. n. 105 del 19/05/2020 e prorogate con D.G.C. n. 300 del 29/12/2020, avranno efficacia sino al 31.03.2021