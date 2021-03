'Morgex paese che legge', bookcrossing e casette della cultura

Una partecipazione attiva alla promozione della fruizione dei libri e del Parco della lettura inaugurato il 12 settembre scorso costruendo delle postazioni di bookcrossing (cioè di libero scambio di libri): è l'invito che l'Amministrazione comunale di Morgex e la Fondazione Natalino Sapegno, in collaborazione con la pro loco, rivolgono alla popolazione.

L'obiettivo dell'iniziativa 'Morgex, paese che legge' è di mettere a disposizione di tutti, non appena la situazione sanitaria lo consentirà, un gran numero di volumi di vario genere, in modo che chiunque - abitanti, turisti in visita al Parco e al paese - potrà lasciare o prendere liberamente un libro da ogni postazione, creata per favorire la libera circolazione delle storie e delle idee.

La popolazione è invitata ad allestire il paese e le frazioni, i negozi e gli spazi pubblici, con piccole casette che prima o poi accoglieranno tanti libri, ma intanto renderanno il Comune più colorato e accogliente.

In occasione del prossimo 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, verranno segnalate tutte le postazioni realizzate, di cui la popolazione è invitata a trasmettere via Facebook, Instagram o Whatsapp una foto entro il 20 aprile all'amministrazione comunale. Non appena sarà possibile, verrà organizzato un evento per consegnare a tutti i partecipanti i libri necessari a riempire le postazioni, i nuovi segnalibri, il sacchetto di cotone del Parco della Lettura, e una targhetta da fissare sulle casette per connotare tutte le postazioni.

Con la realizzazione del Parco della lettura, nel 2020 Morgex è stata ammessa fra le 'Città che leggono', un circuito promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) del ministero per i Beni e le Attività culturali che coinvolge 859 comuni, di diversa grandezza, distribuiti su tutto il territorio nazionale.