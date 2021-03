'Ndrangheta: Inchiesta Geenna, arrestato in Spagna Giuseppe Romeo 'u Maluferru'

Giuseppe Romeo, 35 anni, di San Luca, narcotrafficante latitante dal 2018 dopo essere sfuggito all’arresto nell’ambito dell’operazione 'European ‘ndrangheta Connection' e considerato importante 'contatto' per alcuni valdostani condannati nel processo 'Geenna' contro una presunta 'ndrina aostana, è stato arrestato oggi in Spagna, a Barcellona, dall'Equipo operativo della Guardia Civil.

Alla cattura hanno partecipato la Squadra mobile di Reggio Calabria e il Servizio centrale operativo-Sco della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Le indagini per scovare e arrestare 'u Maluferru sono state coordinate dal procuratore capo di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, già alla guida dell'Operazione Altanum su una guerra di 'ndrine tra la Calabria e la Valle d'Aosta.

Il nome di Giuseppe Romeo 'u Maluferru' compare decine di volte nella mole delle carte tra intercettazioni e verbali di interrogatorio che compongono il fascicolo dell'inchiesta Geenna della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta: in particolare Romeo viene descritto dal pentito Daniel Panarinfo come un importante narcotrafficante, fornitore dei quattro kg di cocaina al boss Bruno Nirta e da questi portati ad Aosta, nonché come persona che ha avuto rapporti e motivi di tensione con alcuni 'ndranghetisti proprio nell'ambito dell' attività di narcotraffico. Da un intercettazione del colloquio tra il pregiudicato Rosario Strati e Marco Fabrizio Di Donato, condannato a nove anni nel processo Geenna a Torino, emergono molteplici riferimenti a "Maluferru'' e a motivi di contrasto tra Strati e lo stesso Giuseppe Romeo.

Per gli investigatori dell'Arma e per la Dda di Torino "ciò ovviamente, oltre a costituire un prezioso riscontro alle dichiarazioni di Panarinfo conferma l'inserimento di Marco Fabrizio Di Donato nella 'ndrangheta ad un livello gerarchico apicale. Non si spiegherebbe diversamente perché egli venga reso edotto di dinamiche delinquenziali che coinvolgono personaggi di caratura criminale indiscussa e si riferiscono e fatti e circostanze di estrema gravità".

Nell’elenco dei latitanti pericolosi stilato dal ministero dell’Interno,lo scorso 13 novembre Romeo è stato condannato in primo grado a 20 anni di carcere per associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale, detenzione di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori ed auto-riciclaggio. Sare

Soprannominato 'u pacciu', 'maluferru' e 'u nanu', è fratello di Domenico Romeo detto 'Mico Corleone' (anche lui condannato a 20 anni) e figlio di Antonio Romeo, alias 'centocapelli', in carcere a Parma e ritenuto vicino alla cosca 'Staccu' di San Luca. Secondo gli inquirenti Romeo portava settimanalmente su un camion 40 chili di cocaina dall’Olanda a Milano avvalendosi della collaborazione di altri sodali, alcuni dei quali già condannati in primo grado a parecchi anni di carcere.