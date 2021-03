Al via i lavori per la sistemazione delle barriere laterali su trade statali

Anas ha avviato la manutenzione delle barriere laterali sulle strade statali in gestione in Valle d’Aosta. I lavori, attivati oggi, stanno interessando la statale 26 “della Valle d’Aosta” in tratti saltuari tra Pont-Saint-Martin (km 48,200) e Aosta (km 99,500).

Gli interventi in programma consistono nella sostituzione dei segmenti di barriera e degli attenuatori d’urto danneggiati a causa di incidenti. Per consentire le lavorazioni è in vigore il senso unico alternato. A partire da lunedì 15 marzo e fino al 30 aprile i lavori interesseranno anche la statale 26 dir tra Pré-Saint-Didier (km 0) ed Entreves (km 9,580) e la statale 27 “del Gran San Bernardo” per un tratto di circa 2 chilometri all’altezza di Variney – Chez Roncoz, nel comune di Gignod, e tra Gignod (km 7,400) e il confine di Stato (km 33,900).

I cantieri, che saranno attivati in successione e in tratti saltuari laddove sia emersa la necessità di intervento, saranno in vigore tra le 7:00 e le 18:00, festivi esclusi. L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 130 mila euro.

