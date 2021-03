Si arena l’intergruppo autonomista anti Uv ma decolla l’ospedale

Quando l’Uv ha deciso di celebrare a giugno il congresso nazionale per darsi un nuovo quadro direzionale e politico i suoi alleati-avversari-autonomisti hanno tentato di dar vita a un intergruppo in Consiglio Valle per un’azione unitaria per affrontare i problemi della Regione e dei valdostani.

Dell' intergruppo avrebbero dovuto far parte i Consiglieri di Mouv, Stella Alpina e Alliance valdotaine. Un totale di sette eletti che avrebbero potuto, a seconda dell’evoluzione post sentenza Corte dei Conti, relativa ai 140 milioni erogati per la ristrutturazione del Casino di Saint Vincent e che interessa numerosi consiglieri in carica e ex consiglieri regionali, creare un cartello disposto ad un’alternativa ad un governo con l’Union Valdotaine. Il progetto sarebbe fallito per i troppi galli nel seven pollaio. Ma anche perché dai potenziali alleati: 11 consiglieri della Lega e tre di Pour l’Autonomie, non sono giunti segnali incoraggianti di disponibilità a contribuire ad un ribaltone senza prospettive concrete di durata. Soprattutto da parte di Pour l’Autonomie che con la Lega ha una buona collaborazione dall’opposizione che non è detto che condivida un progetto di governo.

E’ chiaro che il progetto dei sette, che bilancerebbe i sette consiglieri regionali dell’Uv, apre una prateria davanti al Leone Rampante che potrebbe 'riallacciare' e riprendere a parlare con il gruppo della Lega. Ma anche in questo caso per la formazione di una maggioranza unionista-leghista cosa pensa la Lega della necessaria partecipazione al progetto di Pour l’Autonomie, che ha in Augusto Rollandin il suo leader?

Intanto la maggioranza, nonostante i tira e molla, le divergenze e le tensioni, nei giorni scorsi ha trovato un’intesa per far ripartire il cantiere dell’ospedale che sta diventando, con l’Università, il monumento all’inefficienza politica.

Sicuramente il guerriero celtico, preso a giustificazione per i ritardi, nemmeno in vita sarebbe stato in grado di opporsi alla costruzione di un nuovo ospedale.

E’ dall’inverno del 2014 che il guerriero celtico attende una sistemazione e i valdostani un ospedale più efficiente. Nel febbraio 2015 al centro del tumulo, sotto a un crollo di lastre di pietra ben strutturato, è stata ritrovata una sepoltura ad inumazione databile, sulla base del corredo, ad una fase avanzata del periodo C della cultura di Hallstatt della Svizzera, quindi intorno al 680 a.C. E’ pur vero che si tratta di un “principe”, di probabile origine transalpina, circa 2700 anni fa, e forse era un probabilmente capoclan locale, quindi un personaggio di rilievo all’interno della sua tribù, ma in una mezza dozzina di anni non sia stata trovata una degna nuova dimora è davvero paradossale.

Comunque ora pare che si muova qualcosa, tanto che un commento positivo all’intesa raggiunta è stato espresso da alcuni esponenti di Alliance Valdotaine che lamentano, però, la lentezza con la quale vengono presi in mano i dossier.