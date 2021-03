Petizione popolare per scuola nuova a Challand-St-Anselme depositata in Consiglio Valle

Corredata da 24 firme, nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 marzo, è stata depositata in Consiglio Valle una petizione popolare per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico per la scuola dell'infanzia e primaria nel comune di Challand-Saint-Anselme. Il testo è stato consegnato al Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin, dal primo firmatario Jean Voulaz.

Il dibattito sulla necessità di realizzare un nuovo edificio scolastico al posto di riqualificare quello esistente è vivo da diversi mesi a Challand ed è stato più volte oggetto di confronto in Consiglio comunale.

La petizione sarà ora sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza che, entro trenta giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità dell'iniziativa e ne avvia l'istruttoria richiedendo informazioni al Governo regionale e alle Commissioni consiliari competenti.

Entro novanta giorni dalla presentazione della petizione, l'argomento dovrà essere sottoposto all'esame dell'Aula consiliare, il cui iter può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta a far partecipi gli organi competenti delle necessità esposte.