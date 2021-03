Nuovo regolamento per concessione patrocini anche economici del Consiglio Valle

Approvato mercoledì 10 marzo dall'Ufficio di Presidenza il nuovo regolamento per la disciplina della concessione del patrocinio gratuito e della compartecipazione economica del Consiglio Valle a iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati.

"La nuova disciplina - spiega il Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin - è frutto di un lavoro approfondito che l'Ufficio di Presidenza ha condotto insieme alle strutture del Consiglio per adattare il regolamento già approvato nel 2017 alla normativa vigente in materia di concessione di contributi pubblici, in particolar modo per quanto riguarda la valutazione delle domande di compartecipazione economica che sarà affidata, in via preliminare, a un'apposita Commissione interna e, successivamente, all'Ufficio di Presidenza".

Il patrocinio e la compartecipazione sono concessi a iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico che si svolgono all'interno del territorio regionale e, in via eccezionale, anche al di fuori della Valle, purché comportino la rappresentatività istituzionale del Consiglio oppure presentino un contenuto strettamente legato alla regione o contribuiscano a valorizzarne l'immagine in campo nazionale o internazionale. I soggetti beneficiari possono essere i Comuni, le Unités des Communes e altri enti pubblici, l'Università della Valle d'Aosta oltre che enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni e altre organizzazioni private che non perseguano scopi di lucro.

Non sono, invece, titolati a presentare domanda i partiti e i movimenti politici, i comitati costituiti estemporaneamente, le società di persone o di capitali, fatta eccezione per le cooperative sociali, le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus e le cooperative a mutualità prevalente. L'entità della compartecipazione economica può variare dal 50 al 90 per cento delle spese ammissibili; la somma concessa è cumulabile con altri contributi pubblici o privati per la medesima iniziativa o progetto.

L'Ufficio di Presidenza, in seguito all'istruttoria effettuata dalla Commissione interna, concede la compartecipazione economica nei limiti comunque dell'importo massimo di 15.000 euro. L'Ufficio di Presidenza ha anche fissato dei termini per la presentazione delle domande, che per il 2021 sono i seguenti: 2 aprile per iniziative che si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno; 14 maggio per iniziative tra luglio e settembre; 16 luglio per iniziative da ottobre a dicembre 2021. Il regolamento entrerà in vigore il 17 marzo 2021, giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.