Siamo al primo posto in Italia per vaccinazioni

Quel 94,5 per cento deve rendere orgoglioso il sistema sanitario valdostano, soprattutto per quella parte di operatori impegnati nelle vaccinazioni. Infatti il 94,5 per cento è la percentuale tra vaccini consegnati alla Regione e le vaccinazioni effettuati.

Con i 16.310 vaccini disponibili sono stati vaccinati 15.419 valdostani. Il risultato è ancor più significativo se si considera che sopra al 90 per cento figurano solo la provincia di Bolzano (94%), Puglia (93,3), Campania (93), Toscana (90,4), Marche (90) e via via a scendere fino al 68,7 della Sardegna.

In Valle d’aosta è in corso la vaccinazione degli ultraottantenni e della classe 1956/1959. Sono iniziate le prenotazioni dei cittadini che saranno vaccinati nel corso delle prossime settimane; la campagna vaccinale è rivolta ai soli assistiti del Servizio Sanitario Regionale.

L’Usl consiglia, a chi non lo avesse ancora fatto, di inserire sul portale FSE o sul portale di prenotazione vaccini Covid il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per ricevere, quando l’Azienda procederà ad inserire nuove prenotazioni, data, orario e luogo della vaccinazione prenotata. In ogni caso all’accesso al portale viene fornita l’informazione, sempre aggiornata, del gruppo di persone che l’Azienda sta prenotando.

Il cittadino con Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), se ha inserito per le notifiche il proprio indirizzo di posta elettronica e/o il numero di cellulare, riceverà: un messaggio di posta elettronica o un SMS con la sede, la data e l’orario della vaccinazione prenotata.

Dovrà confermare la prenotazione entrando nel portale VACCINI ANTICOVID inserendo il proprio Codice Fiscale e parte del numero di Tessera Sanitaria Elettronica.

Il cittadino che NON ha inserito i propri dati per le notifiche sul Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure il cittadino che NON ha il Fascicolo Sanitario Elettronico, potrà: entrare nel portale VACCINI ANTICOVID, inserire il proprio Codice Fiscale e parte del numero di Tessera Sanitaria Elettronica e confermare la prenotazione, modificarla o rifiutarla in tal caso non sarà più contattato). OPPURE Telefonare al Servizio Infovaccini (0165.546222)

I soggetti allergici o che hanno avuto reazioni gravi a vaccini precedenti, devono contattare il servizio Infovaccini (0165.546222) per avere indicazioni utili e una data per la vaccinazione adatta alle proprie esigenze.

L’obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione è prevenire le morti da COVID-19 e raggiungere al più presto l'immunità di gregge per il SARS-CoV2. La campagna è partita il 27 dicembre in forma dimostrativa in Italia ed Europa con il vaccine day e in modo effettivo il 31 dicembre 2020, dopo l’approvazione da parte dell’EMA (European Medicines Agency) del primo vaccino anti COVID-19.

Dopo una fase iniziale limitata, per il numero di dosi consegnate la campagna si sta sviluppando in continuo crescendo secondo il Piano strategico approvato dal Parlamento.

I vaccini saranno offerti gratuitamente a tutta la popolazione, secondo un ordine di priorità, che tiene conto del rischio di malattia, dei tipi di vaccino e della loro disponibilità.