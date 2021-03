Anche in Valle dosi di un lotto 'sospetto' del vaccino AstraZeneca

Sono state somministrate anche in Valle d'Aosta tra il 10 e il 19 febbraio scorsi alcune dosi del vaccino AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856 di cui, dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, l'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo.



"Nella nostra regione non abbiamo riscontrato effetti collaterali particolari", spiega il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Maurizio Castelli.

Ma intanto Danimarca, Islanda e Norvegia hanno deciso di sospendere in via cautelare la somministrazione dei vaccini AstraZeneca “fino a nuovo avviso” dopo che in Danimarca si è verificata una morte sospetta e sono stati rilevati problemi nella coagulazione e nella circolazione del sangue di alcuni pazienti che avevano ricevuto dosi dal lotto Abv5300. Lo stesso lotto che in Austria è coinvolto nel caso di una donna morta e di un’altra ricoverata per un’embolia polmonare dopo la somministrazione di due dosi del vaccino.