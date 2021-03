Anche in farmacia tamponi rapidi e prenotazione visite

Da lunedì 15 marzo sarà possibile effettuare tamponi antigenici rapidi e test per la rilevazione degli anticorpi contro il Covid-19 nelle farmacie pubbliche e private valdostane convenzionate con il Sistema sanitario regionale. Dopo aver ricevuto da Federfarma Valle d'Aosta l'elenco delle farmacie private convenzionate aderenti al progetto, la Protezione Civile ha proceduto alla registrazione delle stesse sul portale regionale nel quale vengono inseriti i dati relativi all'attività effettuata.

E' stata contestualmente organizzata la formazione per l'esecuzione dei tamponi nasali e per il corretto inserimento dei dati nel portale regionale (in programma venerdì 12 marzo). L'assessorato regionale e l'Usl ribadiscono in una nota "l'importanza dell'accordo in essere con le farmacie, l'intenzione comune rimane l'operatività del progetto, nel minor tempo possibile, garantendo sicurezza e affidabilità delle prestazioni erogate dalle farmacie aderenti".

E sempre da lunedì marzo prenderà avvio nelle farmacie valdostane il nuovo servizio che permetterà ai cittadini di prenotare visite specialistiche ed esami prescritti dal medico. Assessorato regionale alla Sanità e Usl precisano che "per ottenere la prenotazione il cittadino dovrà presentare in farmacia la ricetta con la prescrizione della visita specialistica, dell'esame strumentale o dell'esame di laboratorio". A quel punto "il farmacista individuerà la data, l'orario e la sede disponibili e più confacenti alle esigenze del cittadino".

Nel caso di ricette per esami di laboratorio che prevedono anche l'esame delle urine, l'utente ritirerà il contenitore adatto nella farmacia in cui ha effettuato la prenotazione. "Qualora le prestazioni, per specifica tipologia, non fossero prenotabili online dalla farmacia - si legge in una nota - il farmacista potrà fornire il necessario supporto all'assistito per effettuare la prenotazione, contattando direttamente il Cup telefonico. Le impegnative con priorità urgente sono prenotabili esclusivamente presso gli ambulatori di competenza".