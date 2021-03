NurSind VdA chiede buono pasto per chi non può usufruire del servizio mensa

Siamo di fronte a una grave violazione dell’art. 29 CCNL 07/04/99 che recita testualmente: “le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo possono istituire mense di servizio o in alternativa garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”.

Il diritto in questione è stato riconosciuto e affermato anche dalla recentissima sentenza Cass. civile sez. lav. n. 5547 del 01/03/2021, emessa su un ricorso promosso dalla nostra Organizzazione sindacale.

La Suprema Corte ha ritenuto che il suddetto articolo vada interpretato nel senso che la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e di norma avviene nel corso della stessa. Lo prevede la legge (art. 8 D.lgs 66/03) e lo conferma il CCNL, laddove si scrive che il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato dal datore di lavoro e non deve essere superiore a 30 minuti (art. 29, c. 3).

Dunque, spetta il buono pasto a chi abbia diritto alla pausa e non possa usufruire della mensa per ragioni di servizio.

Il buono pasto non ha natura retributiva, ma assistenziale; l'istituto, infatti, non è finalizzato a compensare il lavoro prestato, ma a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.

Oggi abbiamo formalmente chiesto all’Azienda USL Valle d’Aosta di provvedere alla dazione del buono pasto o di altra forma sostitutiva o compensativa, liquidando altresì a tutti gli aventi diritto il relativo risarcimento dei danni, per aver dovuto provvedere a proprie spese all’acquisto del pasto e ciò limitatamente ai termini prescrizionali quinquennali.

Nel caso in cui la nostra istanza non venisse accolta, siamo pronti a sostenere i nostri iscritti - anche economicamente - nelle eventuali azioni legali volte all’affermazione del diritto e alla liquidazione delle competenze pregresse.

Gli infermieri che intendono procedere con la messa in mora del datore di lavoro possono contattare la nostra Segreteria inviando un’email ad aosta@nursind.it oppure telefonando allo 0165 1756863.