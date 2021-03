Nuova immagine per Deval

Un nuovo logo, una nuova APP e un nuovo sito internet. Un cambio di aspetto, ma una professionalità in continua crescita, grazie alla preziosa esperienza di tutti i collaboratori che conoscono le peculiarità del bellissimo, ma difficile, territorio montano che caratterizza la nostra Regione. Tutto questo è la rinnovata immagine di Deval. che accresce la qualità del servizio di distribuzione di energia elettrica in 69 comuni della Valle d’Aosta.

NUOVO LOGO

La nuova Deval si presenta senza alcuna icona simbolo, ma con un semplice logo-tipo composto con un carattere tipografico realizzato in modalità stencil: rimanda cioè a scritte che vengono ottenute mediante l’impiego di normografi o maschere; sono celebri in questo senso quelle che venivano riprodotte sugli imballaggi in legno per indicare raccomandazioni d’uso come “fragile”, “alto”, “infiammabile” ecc. L’impatto estetico di quelle scritte superò nel tempo la funzione estemporanea e trovò progressivamente impiego in mondi completamente diversi dalla moda al design, dalle testate giornalistiche all’immagine aziendale.

Il nuovo logo-tipo intende esprimere sul piano dei significati la mission della rete: collegare diversi elementi, ponendo in evidenza ciò che l’occhio “legge” come unito, malgrado la separazione evidente tra le varie parti.