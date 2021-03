Gressan: Avviata raccolta di fondi per sostegno cittadini in difficoltà

“L’attuale situazione di emergenza economico e sociale sta colpendo diversi cittadini, aggravata anche dal perdurare dell’epidemia da COVID-19”. E’ la motivazione per la quale il sindaco di Gressan, Michel Martinet, di intesa con l’Amministrazione comunale tutta, ha promosso una raccolta di fondi da destinare alle persone di Gressan in difficoltà.

Come spiega Martinet l’iniziativa nasce “dalle segnalazioni da parte di privati che hanno manifestato il desiderio di voler contribuire al sostegno delle situazioni di povertà delle famiglie colpite dall’emergenza attraverso l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità”.

I cittadini interessati possono donare somme di denaro per finanziare l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità che verranno destinati ai nuclei familiari residenti nel Comune di Gressan più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza economico/sociale in corso.

I bonifici potranno essere effettuati sul seguente conto corrente di tesoreria del Comune :

IBAN IT 13 X 03599 01800 000000158528

con la seguente causale del versamento:

“Donazione per misure urgenti di solidarietà in favore di famiglie bisognose”

Ricorda il sindaco: “Le donazioni effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Per le donazioni effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa, l’importo donato è deducibile dal reddito di impresa e dall’IRAP”.