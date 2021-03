En exclusivité depuis la France: Livre consacré à l'Italie et à la Tunisie

Je vis à Paris mais je suis d'origine toscane (Firenze, Livorno). Je sollicite votre attention afin de porter à votre connaissance la toute récente parution de mon libre consacré à l'Italie et à la Tunisie.Il s'agit d'un essai rédigé en français et qui traite de la relation entre les deux pays,les points communs et le fait qu'ils ont perçus avec erreurs ou de manière imprécise par l'Union Européenne. Laquelle a laissé pendant plusieurs années les deux nations se débrouiller avec les flux de migrants.

Si je fais appel à vous c'est parce que vous êtes situés sur un point frontalier et que non seulement vous connaissez le problème (comme Ventimiglia ou Brennero), mais en plus vous faîtes partie de la région italienne qui s'exprime le mieux dans la langue de Molière. En effet je réside en France mais dans ce pays personne ne m'a vraiment aidé à diffuser la nouvelle de la publication de mon livre dont je vous envoie en pièce jointe un document descriptif. Aussi je vous demande, s'il-vous-plaît et dans la mesure du possible, s'il était possible de mentionner mon travail dans une de vos rubriques? Ou encore de le proposer aux lecteurs des bibliothèques et librairies? En France sur ce plan je n'ai pas eu de chance alors que je donnais une sorte de mode d'emploi pour comprendre certaines choses. Déjà les journaux français "L'Equipe" et "France Football" m'avaient complètement occulté lorsque j'avais prédit en conférence les surprises algérienne et islandaise en football...