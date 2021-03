PAPA: Un anno fa la prima Messa in diretta da Santa Marta

Il 9 marzo 2020, in piena pandemia, i media vaticani trasmettono, per volere del Papa , la Messa del mattino a Casa Santa Marta. Per oltre due mesi, con la sospensione delle celebrazioni per il timore di contagi, Francesco non fa mancare la sua prossimità. Diventa un appuntamento importante per i fedeli di tutto il mondo, anche in Cina assistono alla celebrazione. “La frequentazione con Gesù, ogni mattina, è stato – spiega il vaticanista Lucio Brunelli - il vero centro della consolazione che il Papa ha portato alle giornate di tante persone”

Si dice “come un fulmine a ciel sereno” quando un evento cambia improvvisamente la vita. Un fulmine porta anche luce e allora in quel bagliore si può intravedere un orizzonte di speranza. C’è la pandemia che soffoca, immobilizza l’esistenza, costringe ad alterare equilibri di lavoro, in casa e toglie anche il nutrimento dell’Eucaristia. E’ una scelta, quest’ultima, che nasce dall’esigenza di arginare i contagi. In Italia i numeri fanno impressione, muoiono quasi mille persone al giorno. La luce si accende sulla dedizione di medici, infermieri, donne delle pulizie, commessi dei supermercati e si attenua sulla vita dei più fragili, gli anziani “memoria” e “radici profonde” per il futuro, come ama definirli il Papa.

E’ in questo smarrimento che tutti sentono, nella solitudine che in tanti vivono, nella paura di ammalarsi che Francesco sceglie di farsi prossimo. Offre la sua vicinanza di padre permettendo a chiunque di prendere parte, a partire dal 9 marzo 2020, alla Messa delle 7 del mattino che, ogni giorno, celebra a Casa Santa Marta. Quell’evento, fino allora raccontato in sintesi dalle cronache dei media vaticani e riservato a piccoli gruppi, diventa alla portata di tutti. Il Papa in diretta televisiva celebra l’Eucaristia, mostrando subito il senso di quella scelta:

In questi giorni, offrirò la Messa per gli ammalati di questa epidemia di coronavirus, per i medici, gli infermieri, i volontari che aiutano tanto, i familiari, per gli anziani che stanno nelle case di riposo, per i carcerati che sono rinchiusi. Preghiamo insieme questa settimana, questa preghiera forte al Signore: "Salvami, o Signore, e dammi misericordia. Il mio piede è sul retto sentiero. Nell’assemblea benedirò il Signore". (Benedetta Capelli – Città del Vaticano)