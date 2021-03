Ristori per la montagna a rischio con i nuovi parametri di calcolo

I nuovi ristori 2021 decisi dal Governo Draghi rischiano di cancellare i ristori speciali alla montagna, omogeneizzando i sostegni uguali per tutti, che saranno calcolati sia per le imprese sia per i liberi professionisti (quali ad esempi i maestri di sci), sulla base di questo parametro base: il fatturato 2019 meno il fatturato 2020 diviso per 12.

Lo anticipa il Sole 24Ore spiegando che questo coefficente medio per individuare il ristoro effettivo viene così moltiplicato: per 3 volte a chi ha fatturato nel 2019 fino a 100mila euro; per 2,5 volte per chi ha fatturato fino a 400mila sempre nel 2019; per 2 volte per chi ha fatturato nel 2019 fino a un milione; per 1,5 volte chi ha fatturato nel 2019 fino a cinque milioni.

Un esempio: se nel 2019 ho fatturato 50 mila euro e nel 2020 ne ho fatturati 40mila, il calcolo dei ristori sarà: 10 mila diviso 12 moltiplicato 3, ovvero 2.500 euro. E questo calcolo, secondo le intenzioni del Governo Draghi così come riportate dal Sole 24ore, varrà per il ristoratore di Gressoney come per quello di Taormina.