Venti nuovi contagi e sette guariti dal Covid in Valle nelle ultime 24 ore

Sono 20 su 293 persone sottoposte a tampone, i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta a fronte degli otto individuati ieri (su 183 test).

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria redatto dalla Regione in base ai diffusi dall'Usl. Le guarigioni sono state sette dai ieri; i contagiati attuali sono 208, tredici in più di ieri.

Salgono da nove a 12 i pazienti ricoverati nei reparti Covid all'ospedale Parini di Aosta e sono due quelli in terapia intensiva; in isolamento e terapia domiciliare rimangono 194 contagiati.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 562 controlli e hanno emesso quattro sanzioni per violazione alle norme anti pandemia.

E sono arrivati a destinazione oggi mercoledì 10 marzo i furgoni del corriere di Poste Italiane Sda per la consegna all’Ospedale Parini di 1300 dosi del vaccino AstraZeneca . Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca a Chiavari e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere le loro destinazioni finali presso le Farmacie Ospedaliere di Cambiano, Rivoli e Ivrea a all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per poi concludere la consegna ad Aosta. In totale il Corriere Sda, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando nelle regioni Sicilia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Calabria, Abruzzo, Marche e Puglia, 373.600 dosi AstraZeneca.