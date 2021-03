PlA, 'Senza la minoranza il Consiglio Valle non ha argomenti'

È durata meno di mezz'ora la seduta del Consiglio Valle, convocato per oggi, mercoledì 10, e domani, giovedì 11 marzo 2021.

"Le tempistiche con cui si è risolta oggi la riunione dell'Assemblea regionale della Valle d'Aosta sono la testimonianza che, come già evidenziato dal nostro gruppo consiliare e dai rappresentanti della Lega, senza la minoranza il Consiglio regionale non ha argomenti". E' quanto evidenziano in una nota i consiglieri regionali Marco Carrel, Mauro Baccega e Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie).

"Dopo numerose sollecitazioni - aggiungono i consiglieri di opposizione - è stata finalmente annunciata l'approvazione del Defr, il documento di programmazione finanziaria triennale. Diventa ora urgente provvedere a legiferare con una normativa ad hoc per dare i ristori che cittadini e imprese aspettano da mesi".

Il gruppo condivide anche la solidarietà alla Catalunya e si augura che sia sempre data la possibilità di espressione alle minoranze, come ribadito continuamente nella sua azione politica. "Con questo Consiglio lampo - concludono - abbiamo dimostrato quanto abbiamo già avuto modo di ribadire a più riprese: senza il nostro intervento non vi è nessuna iniziativa e prospettiva da parte della maggioranza".