Il Consiglio Valle-lampo parla per 20 minuti della Catalunya poi chiude l'adunanza

In apertura dell'adunanza di oggi, mercoledì 10 marzo, il Consiglio Valle ha nuovamente ricordato Erik Patrocle, già sindaco, vicesindaco e consigliere del Comune di Allein, deceduto l'1 marzo all'età di 53 anni.

Il Presidente Alberto Bertin, nelle sue comunicazioni all'Aula, ha riferito che la Conferenza dei Capigruppo, facendo seguito a due richieste pervenute, ha deciso di audire alle ore 12 di oggi, nella Sala Maria Ida Viglino, le associazioni di categoria Cna, Confartigianato imprese e FAI-NCC Valle d'Aosta in merito alla crisi economica del settore trasporti di persone e dei tour operator e, a seguire, i sindacati dei trasporti in merito ai progetti futuri sulla rete ferroviaria valdostana.

Il Presidente del Consiglio ha anche comunicato che nella seduta del 4 marzo, l'Ufficio di Presidenza ha dichiarato l'ammissibilità delle due petizioni popolari depositate in Consiglio a metà febbraio. La prima, promossa dal Comitato ValléeSanté e sottoscritta on-line da 585 cittadini, riguarda il 'Progetto salute 2030: tre fasi per una sanità valdostana moderna ed efficiente' ed è stata assegnata alla terza e alla quinta Commissione.

La seconda petizione, promossa dal Coordinamento Giovanile Valdostano e sottoscritta on-line da 15.000 cittadini, chiede l'apertura di 'Aule studio' nella città di Aosta ed è stata assegnata alla quinta Commissione. Infine, il Presidente Bertin ha detto di aver ricevuto nella giornata di ieri una lettera dal Presidente del Parlamento della Catalunya "che mi ha fatto parte delle preoccupazioni riguardo alla continua violazione dell'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali nel suo Paese". Inoltre, "il Presidente Torrent mi ha informato che assieme ad altri tre componenti dell'Ufficio di Presidenza è stato messo sotto accusa per non aver impedito che il Parlamento si esprimesse su questioni riguardanti l'unità dello Stato e la monarchia spagnola. Ieri, tra l'altro, il Parlamento europeo ha tolto l'immunità parlamentare a tre parlamentari europei, tra cui l'ex Presidente della Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont. L'Europa, ancora una volta, ha deciso di guardare da un'altra parte, non favorendo così una soluzione alla questione catalana".

Bertin ha ricordato che il Consiglio Valle "è intervenuto più volte su questo argomento e siamo convinti che la via giudiziaria e i tribunali non siano in grado di risolvere una questione come quella catalana, che può trovare soluzione soltanto attraverso il confronto politico. Siamo pertanto vicini a tutti quelli che a Barcellona, come altrove nel mondo, si impegnano a risolvere i conflitti in modo pacifico e democratico".