Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale del Col Saint Pantaléon, della Valtournenche e di Verrayes

Per consentire i lavori di posa cavi per fibre ottiche, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nel Comune di Verrayes, da località Scuole, (km 6+600), a località Plan d’Arey (km 8+000), della strada regionale n.42 del Col Saint Pantaléon, dalle ore 7.00 alle ore 17.30, da giovedì 11 marzo a venerdì 2 aprile 2021, esclusi i sabati, le domeniche e i festivi.

Per consentire i lavori di posa cavi per fibre ottiche, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, alla progressiva chilometrica 0+700 circa della strada regionale n.46 della Valtournenche (località bivio Chameran Alta), in Comune di Châtillon, dalle 7 alle 17,30, da giovedì 11 a venerdì 19 marzo 2021, esclusi i sabati, le domeniche e i festivi.

Sempre per la posa in opera di cavi per fibre, è istituito un senso unico alternati, regolato da impianto semaforico, alla progressiva chilometrica 6+000 circa della Strada Regionale n.11 di Verrayes (località Capoluogo), in comune di Verrayes, dalle 7 alle 17,30, da giovedì 11 a giovedì 25 marzo 2021, esclusi i sabati, le domeniche e i festivi.