In corso le iscrizioni al secondo corso per operatore socio-sanitario

Partirà nel mese di aprile il secondo dei tre corsi di formazione per ottenere la qualifica di operatore socio sanitario (OSS), volti a sopperire alla carenza di questa figura professionale riscontrata nel territorio della Regione Valle d’Aosta nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le attività, finanziate dal Fondo sociale europeo, saranno articolate tra 550 ore di teoria e 450 ore di stage nei contesti ospedaliero e socio-assistenziale.

L’accesso al corso è rivolto a disoccupati o inoccupati, persone inattive (diverse da studente) e persone occupate di età compresa tra i 17 anni compiuti e i 67 anni non compiuti, in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) e domiciliati in Valle d’Aosta. Per le persone che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è necessaria la dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatica italiana all’estero.

Su questa pagina è possibile scaricare la domanda di iscrizione da presentare entro il 22 marzo 2021 esclusivamente presso una delle due sedi di Progetto Formazione a Pollein e a Châtillon e solo su appuntamento prenotabile tramite piattaforma “Reservo”, le cui istruzioni per l’utilizzo sono consultabili nella pagina dedicata al corso.

In data 8 aprile, si procederà ad una selezione degli allievi attraverso un test attitudinale da svolgere on-line e un colloquio motivazionale in presenza per i primi 60 candidati che avranno superato il test attitudinale.

Il progetto prevede una indennità oraria calcolata a partire dalle ore di effettiva presenza al corso per i partecipanti che attestano lo stato di disoccupazione alla data di inizio delle attività didattiche del corso.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Progetto formazione, contattare il numero +39 3392074979 dalle 9 alle 12 (dal lunedì al venerdì) oppure inviare mail all’indirizzo iscrizioni.oss@progettoformazione.org.