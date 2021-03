Ivrea: Comune di Ivrea e Olivetti confermano l’accordo per sostenere la trasformazione digitale del territorio canavesano

L’accordo, firmato da Stefano Sertoli, sindaco di Ivrea, e da Roberto Tundo, Amministratore Delegato di Olivetti, ha l’obiettivo di sperimentare piattaforme e servizi digitali innovativi attraverso un sempre più stretto rapporto di collaborazione fra Olivetti e la comunità eporediese.

Nel dettaglio, Olivetti metterà a disposizione il proprio know how nello sviluppo di soluzioni innovative tra cui i prodotti e le piattaforme digitali per la gestione intelligente del territorio, avviando un piano di sperimentazione in anteprima di nuovi servizi digitali con le finalità di valorizzazione, semplificazione e modernizzazione legate alla trasformazione digitale.L’accordo è coerente con il più ampio progetto “Ivrea Smart City”, che vede la città di Ivrea e il territorio canavesano come laboratorio di Olivetti per l’innovazione tecnologica: il rilascio del primo prototipo della piattaforma nazionale per la gestione delle comunità intelligenti nell’ambito del progetto “Ivrea Smart City”, con al momento implementati alcuni vertical in ambito mobilità, waste management, parking e una dashboard di monitoraggio della città, CityForecast, vede presente anche Olivetti in continuità con la vocazione all’innovazione dell’azienda, confermando l’importanza di Ivrea nel percorso strategico dell’azienda, come hub per il prossimo percorso di sviluppo tecnologico.

Roberto Tundo, Amministratore Delegato di Olivetti, ha commentato: “L’obiettivo di Olivetti, Digital Farm del Gruppo TIM, è quello di rispondere alle esigenze della collettività con servizi digitali innovativi. Ideare, sviluppare e realizzare soluzioni pensate per la città intelligente in ambito Smart Urban Services, rappresenta uno dei pilastri del nostro nuovo piano d’impresa proprio al fine di offrire maggiore efficienza per la gestione dei territori. Il valore strategico del Design, nel piano di Olivetti, assume un ruolo chiave per la sostenibilità e la circolarità delle soluzioni proposte.

L’impegno di Olivetti all’interno di questo accordo strategico con il Comune di Ivrea, e quanto già in essere con Confindustria Canavese e Politecnico di Torino, vanno proprio in questa direzione e siamo certi che ci permetteranno di valorizzare il nostro territorio, confermando l’importanza di Ivrea nel percorso strategico dell’azienda, come hub per il prossimo percorso di sviluppo tecnologico. Formazione e condivisione, elementi fondamentali della comunità della storia di Olivetti, sono oggi inseriti all’interno di una evoluzione che vede tra i suoi elementi distintivi l’eccellenza tecnologica e l’eccellenza del design accompagnate dal concetto fondamentale di human centricity”.

Stefano Sertoli, Sindaco di Ivrea, ha commentato “La città di Ivrea è ormai riconosciuta come luogo in cui la trasformazione digitale trova un ambiente particolarmente fertile. Le varie opportunità che si stanno palesando, da tre anni a questa parte, saranno fondamentali per lo sviluppo economico e imprenditoriale, per la valorizzazione turistico-culturale, per l’attuazione di processi di accessabilità, per un rapporto diretto e continuo tra amministrazione pubblica e comunità”.