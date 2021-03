Genestrone (50&Più) 'I pensionati hanno diritto a maggior tutele'

I pensionati costituiscono una categoria a rischio per i tagli alla sanità pubblica, il mancato adeguamento delle pensioni, l’assenza di strategie politiche per garantire un futuro dignitoso. E’ il presupposto per il quale il Consiglio direttivo di 50&Più ha dato mandato al presidente, Pierantonio Genestrone, ad avviare un confronto con tutte le altre rappresentanze dei pensionati per giungere alla costituzione di un Coordinamento unitario.

“I Pensionati, siano essi delle categorie lavoratori autonomi che delle categorie dei lavoratori dipendenti – spiega Genestrone - hanno tutti pari diritti, ma soprattutto, hanno uguali necessità in materia di previdenza e di servizi sociali”.

Per il Consiglio direttivo di 50&Più “sentire continuamente dire che gli anziani sono un risorsa suona come offesa all’onestà intellettuale di chi dovrebbe decidere politiche eque e concrete per garantire a tutti i pensionati un vita dignitosa”.

Genestrone ha già inviato una lettera ai colleghi presidenti e segretari di tutte le organizzazione dei pensionati valdostani, nella quale scrive tra l’altro: “Convinto che sia giunto il momento di un confronto sulle problematiche dei pensionati” propone “di avviare un percorso comune che ci consenta di giungere ad un coordinamento che sia strumento di promozione per politiche a sostegno degli anziani e dei nostri associati. Può essere l’occasione per una discussione consapevole di conoscenza delle rispettive problematiche avendo ben presente che l’obiettivo non è solo risolvere i problemi dei pensionati ma bensì avviare un percorso comune che abbia ricadute positive per l’intera società”.

L’obiettivo è “la costruzione di una più stretta alleanza attraverso la quale migliorare le condizioni di vita in buona salute della popolazione valdostana, specificatamente quella over 65, con una attenzione particolare alla prevenzione e alle attività di informazione e formazione sul contrasto ai principali fattori di rischio per le malattie croniche, sulla prevenzione dell’osteoporosi e degli incidenti domestici, sulla promozione dell’attività fisica e l’adozione di un sano stile di vita”.