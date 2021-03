Settimana legalità in bassa Valle affronta le tematiche ambientali

Proseguono le iniziative per la settimana di educazione alla legalità in bassa Valle. Martedì 9 e mercoledì 10 marzo si svolgeranno webinar di formazione in tema di educazione stradale con gli esperti della Polizia stradale di Aosta: nel dettaglio, gli interventi si orienteranno sul tema di regole in strada per le classi seconde e sulla guida e abuso di sostanze per le classi quarte.

Martedì 9 dalle ore 10 alle ore 12,30 avrà luogo anche un webinar rivolto agli studenti delle classi quinte dell’istituzione scolastica di Istruzione Liceale, Tecnica e Professionale di Verrès rispetto al tema Agenda 2030, durante il quale, alla presenza di esperti, si potranno affrontare tematiche quali la tutela del patrimonio paesaggistico, ambiente e sostenibilità, la gestione del rischio nelle calamità naturali, la qualità della vita nella pandemia, il benessere personale e corretti stili di vita, imparare a valutare criticamente i comportamenti individuali e collettivi.

"La Settimana della legalità Bassa Valle – commenta l’Assessore regionale all'Istruzione,. Luciano Caveri – rappresenta il consolidamento di un’azione sinergica concreta che vede il coinvolgimento di una rete costruttiva rappresentata da Enti, Istituzioni, Associazioni che, attraverso azioni mirate, vogliono trovare strategie e mezzi condivisi per poter supportare i nostri giovani nella quotidianità. Crediamo sia di fondamentale importanza, seppur a distanza, andare a sostenere l'impegno dei docenti e a sensibilizzare i nostri studenti creando costruttive occasioni di dialogo e arricchenti momenti di riflessione alla presenza dei giovani quali protagonisti del nostro presente".