Journées de la Francophonie: les initiatives du 12 au 16 mars 2021 en Vallée d’Aoste

Pour fêter les Journées de la Francophonie 2021, la Présidence de la Région, le Conseil de la Vallée, l’Assessorat des biens culturels, du tourisme, des sports et du commerce et l’Assessorat de l’éducation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires européennes et des sociétés à participation régionale, organisent, tout au long du mois de mars, des initiatives destinées au public et aux élèves des écoles de tous ordres et degrés.

Le programme des initiatives tout public du 12 au 31 mars prévoit:

Vendredi 12 mars, exposition 'les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd’hui', Église Saint-Laurent, Aoste

Fruit de l’effort commun de plusieurs associations et sociétés culturelles, qui collaborent avec l’Administration régionale et le Conseil de la Vallée, cette exposition présente un premier aperçu d’une recherche sur les migrations et la Vallée d’Aoste qui est axé sur les parties du monde où les Valdôtains se sont rendus pendant les dix derniers siècles et entend mettre en lumière ce phénomène majeur de l’histoire de la région.

Exposition ouverte du 12 mars (à 14h) au 9 mai 2021. Horaires: du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h, fermé le lundi

Lundi 15 mars

'Gran Paradiso Ambassador', événement en ligne du 15 au 21 mars

La Fondation Grand-Paradis propose un événement en ligne dédié au territoire du Grand-Paradis et aux réalisateurs français Anne et Erik Lapied, auxquels le Gran Paradiso Film Festival a récemment attribué le titre d'Ambassadeur du Grand-Paradis pour une vie entière dédiée à la nature, pour le message de conservation qu'ils diffusent dans le monde par le biais de leurs œuvres et pour les valeurs qu'ils incarnent par leur activité. En dialoguant avec le directeur artistique du festival, Luisa Vuillermoz, ces deux réalisateurs se dévoilent dans un entretien en altitude, sur les sentiers du Parc National du Grand-Paradis, en ligne du 15 au 21 mars 2021 sur le site de la Fondation Grand-Paradis https://www.grand-paradis.it

Informations : Tél. 0165 75301 – info@grand-paradis.it

Mardi 16 mars

15h – Remise d'une bourse d'études pour la formation internationale, Salle du Conseil, Palais régional, Aoste

Un élève d'une école secondaire du deuxième degré particulièrement méritant et résidant en Vallée d'Aoste recevra une bourse d'études pour un séjour dans un pays francophone au cours de l'année scolaire 2021/2022. La bourse, de la valeur de 6 000 euros, est voulue par le Conseil de la Vallée, avec la collaboration de Fondazione Intercultura onlus de Colle di Val d'Elsa (Sienne), pour soutenir la formation internationale des jeunes et valoriser l'identité francophone valdôtaine.

En raison des dispositions liées à la crise sanitaire, cet événement n’est pas ouvert au public.

Mardi 16 mars

18h – Millennials. La formation aux nouvelles technologies et à l'audiovisuel, facteur de démocratie et d'emploi au sein de la nouvelle génération. Conférence sur la plateforme Teams

Conférence en ligne du réalisateur valdôtain Joseph Péaquin qui présentera le cours de formation « Néo-journalisme audiovisuel », organisé l’an dernier par l’Union internationale de la Presse francophone (UPF), section de la Vallée d’Aoste, avec la collaboration de la Film Commission Vallée d’Aoste, dans le cadre des initiatives soutenues par l’Assessorat régional de l’éducation, de l’université, des politiques de la jeunesse, des affaires européennes et des sociétés à participation régionale, à l’intention de la génération des millennials ; à cette occasion, seront présentés des extraits des deux courts-métrages réalisés par des jeunes ayant suivi cette formation.

Il sera possible de suivre la conférence sur le portail du Système valdôtain des bibliothèques : https://biblio.regione.vda.it - Informations: Bibliothèque régionale Bruno Salvadori – Tél. 0165 274802

Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la Région