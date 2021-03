In Valle screening Covid agli studenti superiori per scongiurare chiusura scuole

Al via martedì 9 marzo in Valle d'Aosta lo screening di massa per individuare il Covid-19 che coinvolgerà tutti i 5.900 studenti delle scuole superiori, che rappresentano circa il 4,6 per cento della popolazione regionale.

Fino al 31 marzo saranno eseguiti 200 tamponi rapidi al giorno: in caso di positività, prima di sottoporre lo studente a quarantena, è prevista una controprova con il tampone molecolare naso-faringeo. E' il secondo screening eseguito in Valle dopo quello delle vacanze di Natale, a cui ha aderito il 30 per cento della popolazione scolastica.

"Vogliamo superare i risultati precedenti: nell'interesse e per la sicurezza di tutti è necessario che gli studenti si sottopongano ai tamponi", hanno spiegato il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz e l'assessore all'Istruzione, Luciano Caveri, rivolgendosi alle famiglie.

In Valle d'Aosta, che si trova in zona gialla, attualmente la didattica nelle scuole elementari e medie è completamente in presenza e alle superiori la Dad coinvolge il 50 per cento degli studenti. "Siamo fortemente preoccupati per l'ipotesi di chiusura delle scuole che sta circolando a livello nazionale - ha detto l'assessore Caveri - perché l'impatto sugli studenti e sulle famiglie potrebbe essere estremamente negativo".