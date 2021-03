Attivata mail per segnalare fenomeni di violenza di genere

Sottoscritto un protocollo di intesa istituzionale volto a offrire un contributo reale al contrasto dei fenomeni di violenza di genere. E' stato firmato dai delegati del 'Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni-CUG' e da quelli del comparto unico della Valle d’Aosta Dipartimenti per le Pari Opportunità e la Funzione pubblica.

"Nel comune intento di contrastare i fenomeni di violenza di genere, acuitisi nel periodo di lockdown - si legge in una nota - nel protocollo si conviene sulla necessità di ottimizzare il ruolo dei CUG quali 'antenne' per la percezione dei fenomeni di violenza di genere nelle Amministrazioni pubbliche".

Le azioni previste dal protocollo sottoscritto riguardano l’impegno a rendere visibili le informazioni su come chiedere aiuto a livello nazionale e locale, a promuovere la formazione del personale dell’ente sulla tematica della violenza di genere, a creare canali diretti di comunicazione con il CUG (casella di posta elettronica o numero di telefono dedicati), a collaborare con i soggetti degli enti che si occupano di ascolto a monitorare i fenomeni.

"Il CUG - prosegue la nota - contribuisce ad assicurare un migliore ambiente lavorativo e il rafforzamento delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, dovuta non soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza e all’orientamento sessuale. Si propone pertanto come possibile destinatario delle segnalazione di fenomeni di violenza rese dalle lavoratrici che potranno trovare nello stesso un punto di riferimento al quale chiedere informazioni e supporto".

A tal fine, come prima misura è stata creata la casella di posta elettronica cugsosdonna@regione.vda.it dedicata al servizio gratuito e anonimo di ricevimento di segnalazioni di fenomeni di violenza di genere alla quale risponde, nel rispetto della assoluta riservatezza, una componente del CUG, adeguatamente formata in un percorso attivato in collaborazione con il Centro donne contro la violenza di Aosta.

La casella di posta elettronica costituisce un punto di snodo e di contatto con i servizi sul territorio per fornire un supporto alle lavoratrici del comparto che vivono situazioni di difficoltà in quanto vittime di violenza di genere.