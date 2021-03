PAPA IN IRAQ: Papa Francesco in Iraq: 'Qui le donne sono più forti di soprusi e ferite, siano rispettate e tutelate'

Nel corso della sua visita in Iraq, Papa Francesco è arrivato a Mosul, ex roccaforte dell'Isis, dove ha guidato la preghiera per le vittime della guerra e del terrorismo a Hosh al-Bieaa, Piazza delle Chiese. "Riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio". Poi da Qaraqosh: "Grazie di cuore a tutte le madri e le donne di questo Paese, donne coraggiose che continuano a donare vita nonostante i soprusi e le ferite".

Il messaggio alle donne e per le donne - Il messaggio più potente poi, papa Francesco lo ha rivolto alle donne: "Le madri consolano, confortano, danno vita. E vorrei dire grazie di cuore a tutte le madri e le donne di questo Paese, donne coraggiose che continuano a donare vita nonostante i soprusi e le ferite. Che le donne siano rispettate e tutelate! Che vengano loro date attenzione e opportunità", ha detto.

"L'Iraq rimarrà sempre nel mio cuore" - Prima di salutare il Paese, Francesco ha detto: "L'Iraq rimarrà sempre con me, nel mio cuore. Chiedo a tutti voi di lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e non discrimini nessuno. Prego che i membri delle varie comunità religiose, insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, cooperino per stringere legami di fraternità e solidarietà al servizio del bene comune e della pace. Salam, salam, salam! Shukràn (grazie), Dio vi benedica. Dio benedica l'Iraq. Allah ma'akumi (Dio sia con voi)".