8 MARZO CHE SIA DAVVERO L'INIZIO DI UNA NUOVA CULTURA DI RISPETTO DELLE DONNE

L’8 marzo è un giorno particolarmente speciale dell’anno in quanto ricorre la Giornata internazionale della donna. Questa data, istituita all’inizio del XIX secolo negli Stati Uniti e poi in diversi paesi Europei, serve a ricordare da un lato le conquiste sociali, economiche e politiche, dall’altro le violenze e le discriminazioni di cui sono state oggetto le donne.

Il lavoro è ancora lungo e ricordarsene un solo giorno all’anno non è abbastanza, ma è comunque utile a sottolineare l’importanza dell’avere una vera uguaglianza sociale senza stupidi pregiudizi di genere.

La violenza sulle donne è un atto vile e codardo che va condannato non solo il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, ma in ogni singolo momento della nostra esistenza.

Eppure sono sempre troppi i casi in cui gli uomini maltrattano, violentano e uccidono donne, soprattutto tra le mura domestiche. Una pratica che deve essere cambiata con un profondo lavoro culturale all’interno della nostra società.

"La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace". (Kofi Annan)

"Chiamare la donna il sesso debole è una calunnia; è un’ingiustizia dell’uomo nei confronti della donna. Se per forza s’intende la forza bruta, allora sì, la donna è meno brutale dell’uomo. Se per forza s’intende la forza morale, allora la donna è infinitamente superiore all’uomo. Non ha maggiore intuizione, maggiore abnegazione, maggior forza di sopportazione, maggior coraggio? Senza di lei l’uomo non potrebbe essere. Se la non violenza è la legge della nostra esistenza, il futuro è con la donna. Chi può fare appello al cuore più efficacemente della donna?" (Mahatma Gandhi)