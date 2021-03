Uv, 'nostre donne attive per tutta la comunità valdostana'

"Donne di grande valore che hanno saputo portare le proprie competenze a favore di tutta la comunità valdostana sia nella loro attività politica che nella loro quotidianità". Queste le donne unioniste elette in Consiglio Valle dal Dopoguerra, secondo una nota diffusa oggi dal gruppo consiliare dell'Uv, in occasione della giornata internazionale della donne.

"Deve essere un giorno di riflessione e di confronto su temi come ingiustizia, sofferenza, discriminazioni. Discriminazioni e violenza ancora troppo spesso all'ordine del giorno", spiegano i consiglieri regionali.

"Ne è dimostrazione la votazione in corso oggi al Parlamento europeo - proseguono - che deciderà in merito alla revoca dell'immunità dei tre Eurodeputati catalani: Carles Puidgemont, Clara Ponsatí e Antoni Comín. Un voto che rischia di compromettere il progetto di Europa dei Popoli che si basa sulla salvaguardia dei diritti delle minoranze nazionali in Europa. Il pensiero oggi va alla Eurodeputata Clara Ponsatí e a tutte le donne che con il loro comportamento ed esempio hanno combattuto violenza e ingiustizie. Il nostro impegno è, e sarà sempre, quello di lavorare per un mondo più equo".