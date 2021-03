IO COMPRO SOTTO CASA PERCHE’ MI SENTO A CASA: LA NUOVA CAMPAGNA DI CONFCOMMERCIO VDA PER INCENTIVARE L’ACQUISTO NEI NEGOZI DI VICINATO

Le limitazioni alle aperture degli esercizi commerciali e agli spostamenti delle persone dovuti agli effetti delle misure prese per interrompere la catena dei contagi da Covid–19 hanno colpito duramente il commercio tradizionale e di vicinato: il protrarsi dell’emergenza comporterà ulteriori disagi e difficoltà.

Molti commercianti e artigiani stanno affrontando il problema cercando di valorizzare l’acquisto nelle proprie attività, integrando la vendita tradizionale con servizi aggiuntivi quali la consegna a domicilio e la possibilità di ordinare telefonicamente o via web; altri cercano uno sbocco nel mercato online attraverso accordi con i grandi player.

L’obiettivo della campagna è persuadere i cittadini ad acquistare con fiducia nelle attività del proprio territorio indipendentemente dalle modalità di acquisto (diretto in negozio/bottega, per telefono o online), valorizzando tutte le possibilità offerte e dando la possibilità al mercato tradizionale di esprimere e far conoscere i propri valori: fondamento di cultura, civiltà e ricchezza economica per il territorio.

“La campagna – commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio – Fipe VdA consiste nella diffusione di una serie di messaggi, veicolati attraverso vari canali, ad iniziare dall’app e portale VdAxTE (www.vdaxte.com) un progetto di Confcommercio Valle d’Aosta e Ascom Servizi sviluppato in collaborazione con la Chambre Valdôtaine e la Società Digival S.n.c., per proseguire con le campagne social, i flyers ed i totem pubblicitari, le vetrofanie dei negozi associati volti a promuovere gli acquisti presso gli esercizi del proprio territorio e nella messa a disposizione degli esercenti”.

“Nel capoluogo aostano – rimarca Adriano Valieri Direttore Generale di Confcommercio VdA – durante la prima ondata del virus abbiamo attivato un servizio per fornire tutte le info relative alle attività che si occupavano di delivery per mettere in contatto domanda ed offerta di beni di prima necessità”.

Oltre alla vetrina virtuale di VDAxTE che l’Associazione ha messo a disposizione gratuitamente degli associati e non per far conoscere tutte le attività del territorio è stata studiata una vetrofania per rendere ulteriormente “virale” la campagna di Confcommercio VdA.

Con lo slogan “Compro sotto casa perché mi sento a casa” le attività commerciali ed i pubblici esercizi associati a Confcommercio VdA esporranno sulla loro vetrina un vero e proprio segno distintivo di appartenenza all’Associazione oltre che un’esortazione a fare dello shopping una vera a propria scelta civica e morale.

“Il messaggio assunto dalla nostra Associazione -conclude Graziano Dominidiato è di sostenere i negozi di vicinato come punto di riferimento e cuore pulsante di centri che oramai rischiano la desertificazione e l’abbandono”.