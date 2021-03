Oggi in Italia si tocca quota 100mila morti per Covid

"Lunedì 8 marzo, probabilmente, supereremo i 100.000 morti a causa del Covid. Poiché alla data del 6 marzo eravamo già a quota 99.578 (dati del ministero della Salute e della Protezione civile) e i decessi giornalieri sono circa 300, il conto e' presto fatto. Si tratta di una cifra impressionante". Lo dichiara Cesare Damiano, gia' ministro del Lavoro e presidente di Lavoro&Welfare.

"Le statistiche elaborate dal Centro Studi di Lavoro&Welfare ci indicano che nella prima settimana di marzo si registra una ripresa dei contagi (+24%) che arrivano a una media giornaliera di 19.848 mentre, per quanto riguarda i decessi, la salita e' piu' contenuta (+2,5%), ma segna una tendenza al rialzo, che continuera', con una media-giorno di 296. Questi dati sono sostanzialmente confermati dall'ISTAT e dall'Istituto Superiore di Sanita' che indicano in 746.146 decessi la mortalità complessiva del 2020, con un aumento di 100.526 casi rispetto alla media dei cinque anni precedenti (2015-2019). La pandemia va fermata con il piu' alto numero possibile di cittadini vaccinati, il lockdown selettivo, il rispetto dei protocolli di prevenzione stipulati dalle parti sociali e non abbassando la guardia utilizzando sempre misure e strumenti di sicurezza di base: sanificazione, mascherine certificate, lavaggio delle mani e distanziamento", conclude.