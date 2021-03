Contro il Covid servono soldi ma anche ristori psicologici

Sono passati ormai quasi 400 giorni da quando questa guerra epidemiologica è cominciata; tanti, tantissimi. Era la fine di gennaio dello scorso anno quando tutto è cominciato anche in Valle: l’adrenalina per sconfiggere il maledetto virus dava la carica, abbiamo assistito a scene apocalittiche che ci hanno fatto rabbrividire ma siamo andati avanti, tutte le categorie del mondo economico hanno sperato che con qualche sacrificio, con quel poco che si era messo da parte, con l’aiuto dei ristori, il difficile momento si potesse superare, invece no, dopo più di un anno siamo ancora a sperare che qualcosa succeda, ma abbiamo anche perso quell’adrenalina che ci faceva da stampella, la speranza.

Non è necessario essere un virologo o un immunologo per capire che questa situazione potrebbe restare tra di noi a lungo, anche anni. L’Italia è in stato di emergenza, ma il concetto di 'emergenza' è legato ad un periodo temporale dopodiché diventa normalità e non è facile che i cittadini continuino ad accettare qualsiasi restrizione in nome dell’emergenza.

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, non è più il banchiere della banca centrale, ora rappresenta gli italiani e prima o poi dovrà decidersi a parlare al paese, dovrà comunicare un programma, una strategia per far convivere salute e normalità quotidiana. L’Italia non può andare avanti solo con i colori, con le chiusure a macchia o con quei ristori di cui si parla molto ma non arrivano mai. Paroloni o proclami non si possono servire a tavola e da troppo tempo la Valle d’Aosta vive nell’ansia del sapere cosa succederà, le riserve sono terminate e il corridoio è ancora al buio, completamente al buio.

Ora la speranza sono i vaccini ma, in ogni caso, i nostri amministratori non possono continuare a far vivere l’Italia in un permanente stato di emergenza. E’ necessario un lockdown generale? Bene lo si decreti ma poi si ragioni con una visione per uscire dall’emergenza e convivere con questo virus. Torneremo a vivere ma il mondo non sarà più lo stesso e di questo dovremo farcene una ragione.