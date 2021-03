Campagna Vaccinazione anti Covid-19 in Valle d'Aosta

L'adesione alla vaccinazione è libera e volontaria, ma fortemente raccomandata. Sulla base delle priorità definite dal Ministero della Salute, anche in Valle d’Aosta la campagna di vaccinazione gratuita è stata organizzata in fasi, all’interno delle quali sono state individuate le fasce di popolazione (target) da vaccinare.

Nella prima fase di vaccinazione di massa verrà prenotata una prima fascia di cittadini. Verranno privilegiate, sulla base della tipologia di vaccini, le fasce più fragili (per età e condizioni di salute). Gli altri verranno coinvolti, in fasi successive, in base alla disponibilità dei vaccini, previsti a livello nazionale.

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO DELLA REGIONE AL SEGUENTE LINK

CLICCA QUI