UilPensionati e Cisl Pensionati VdA uniti per prenotazioni vaccinazioni anticovid

Il servizio è dedicato in particolare agli anziani che hanno delle difficoltà a prenotarsi tramite il servizio telematico dell’ AUSL della Valle d’Aosta. “Ci siamo resi conto – spiegano Vincenzo Albanese, segretario FNP CISL, ed Elia Impieri, segretaria UIL PENSIONATI - che le persone anziane, soprattutto quelle con poca dimestichezza con i sistemi informatici e di telefonia, hanno grosse difficoltà ad accedere al fascicolo sanitario elettronico e all’ Applicativo dell’ AUSL della Valle d’Aosta per la prenotazione del Vaccino Covid-19”.

Chi si rivolge al servizio deve portare la tessera sanitaria, avere numero di telefono cellulare o del fisso o, se in possesso, indirizzo mail. “Oltre ad essere un servizio per gli anziani – sottolineano Albanese ed Impieri – l’iniziativa vuole anche essere un’occasione per scambiare due parole e di riabbracciare il mondo delle relazioni, problema molto sentito da tanti in questo periodo così duraturo”.

I due sindacalisti dei pensionato auspicano “che presto ci sia un’ampia copertura con il vaccino Covid-19, al fine di riprenderci in mano la nostra vita e le nostre relazioni”.