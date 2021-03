Pubblicati tre bandi per 11 posizioni, a tempo indeterminato, nei Comuni della Valdigne

L’Unité des Communes Valdigne Mont Blanc ha pubblicato n. 3 bandi relativi alla selezione per titoli ed esami, per diverse posizioni a tempo indeterminato in vari Comuni della Valdigne, tra cui il Comune di Courmayeur.

La scadenza per la presentazione delle domande è definita al 25 marzo 2021.

Per prendere visione dei bandi cliccare sui seguenti link:

BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI TRE AIUTI COLLABORATORI (CATEGORIA C – POSIZIONE C1) - PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE

BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI SEI COLLABORATORI (CATEGORIA C – POSIZIONE C2) - PROFILO DI GEOMETRA

BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE FUNZIONARI (CAT/POS. D) - ISTRUTTORE TECNICO