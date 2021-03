IL POUSSA CAFE @PRIMAVERE@ DISPACCIO 6 MARZO

Front Valdôtain è stato un protagonista della politica valdostana dall'aprile 2019. La creatura di Emily Rini, che nel frattempo è passata a Forza Italia, non ha avuto diritto di cittadinanza tra i simboli elettorali. Ora Front Valdôtain, al quale in tanti guardavano con fiducia per il rilancio dell'autonomia, è stato declassato da Forza Italia ad area di pensiero. (ANVI)