Verso nuove strategie di cooperazione transfrontaliera

“E’ necessario trovare una condivisione su pochi argomenti ma strategici sui quali poter concentrare le risorse per ottenere così ricadute dirette sul territorio".

Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione e Società partecipate, Luciano Caveri, intervenuto a Torino, nella sede della Regione Piemonte in Piazza Castello, a un incontro con il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e l’assessore della Regione Liguria Andrea Benveduti, organizzato per proseguire nel lavoro di concertazione tra Regioni nella definizione delle linee strategiche del nuovo Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia per il periodo 2021/2027.

Secondo Caveri "i cambiamenti climatici, la transizione energetica, il rilancio di un turismo diverso a causa della pandemia da Covid-19, nonché pensare agli Smart Villages con azioni concrete sui Comuni di montagna, sono le tematiche sulle quali abbiamo trovato un pieno accordo e che andremo ora a condividere con i colleghi francesi”.