ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE FOUET DE JÉSUS

"Un seul Dieu tu adoreras". "Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic".

1. La loi du Seigneur est limpide.

Les commandements de Dieu sont un appui, un bouclier contre les flèches de la puissance du mal qui nous fait la guerre contre les amis de Dieu. La loi du Seigneur nous protège contre le dérapage vers le fond sans fond du néant. Si les commandements du Dieu vivant n'existaient pas, quelle serait la destination du monde sans foi ni loi?

Un grand athée que l'histoire récente connaît, Friedrich Nietzsche, un prophète du crépuscule de notre temps, avait répondu avec une analyse pénétrante:"Rien n'est dangereux que de naviguer dans l'océan obscur et infini, puisque le soleil qui illuminait l'horizon a été effacé". Dostojevski, dans son roman, "La légende du grand inquisiteur", disait avant Nietzsche:"Le secret de l'existence humaine, en effet, ne consiste pas à vivre, mais à savoir pourquoi on vit; sans une idée claire de la raison pour laquelle on doit vivre, l'homme ne consentirait à vivre, il se détruirait plutôt que rester sur terre, même si autour de lui se trouve du pain en abbondance".

La foi en Dieu de l'alliance et l'obéissance à ses commandements est notre raison de vivre. Certes, la loi de Dieu, ne nous libère pas des problèmes de la vie, mais fait croître notre liberté dans les tempêtes de l'existence. Si l'homme n'est pas guidé par les commandements, avec son libre arbitre, il serait incapable de décider seul sur ce qui est bien et ce qui est mal. Le seul critère de discerner ce qui est juste de l'injuste, d'honnête du malhonnête, du vrai et du faux devient "sa fantaisie " selon John Henry Newman.

La raison était au siècle des lumières la mesure de toute chose. Aujourd'hui, elle est substituée par l'instinct de conservation et l'émotion, comme règle morale et le monde est plus désorienté que jamais.

2. Les commandements sont des phares dans la nuit.

Dans la première lecture du livre de l'exode, Dieu dit à Moise:"Ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la millième génération". Cette parole libératrice, ne manque pas pourtant de nous interroger et de nous interpeller. Où est-ce que je me situe? Dans la catégorie de ceux qui craignent le Seigneur ou dans la partie en vogue de ceux qui relativisent la loi de Dieu?

À l'heure de la mode de la déconstruction des valeurs, mieux encore, du renversement des valeurs dans la culture permissive, nihiliste de la postmodernité où le mot d'ordre est "l'interdiction d'interdire", peut-on encore parler des commandements comme critère de fond qui oriente la vie humaine? Dans un contexte de l'individualisme exacerbé et du subjectivisme qui débouche sur un relativisme, où ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour son prochain, quelle est la place des commandements dans cette anarchie morale?

La seconde lecture distingue la folie de la sagesse de ce monde et la folie de l'amour de Dieu. Saint Paul écrivant à la communauté de Corinthe déclare: "Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes, mais sagesse pour ceux que Dieu appelle". La loi de l'amour de Dieu nous libère de la tyrannie des idoles.

3. Le sens du fouet de Jésus.

L'évangile de ce dimanche nous rapporte deux actions insolites à savoir le désordre dans le Temple de Jérusalem et la réaction violente de Jésus envers ceux qui avaient transformé ce lieu saint en un "supermarket". Jésus entre dans le Temple, il y trouve des vendeurs de boeufs, de brebis, de colombes et le marché noir pour l'échange de la monnaie.

Nous pouvons immaginer que Jésus a été profondement choqué par la saleté, le beuglement des boeufs, le bêlement des brebis, les gémissements des colombes et le bruit des échangeurs dans la maison réservée à la prière. La réaction de Jésus est loin d'être diplomatique. Il crée un scandal en se comportant comme un fou. L'évangile décrit son comportement en ces paroles:"il confectionne un fouet, Il jete par terre la monnaie des changeurs, renverse leurs comptoirs et dit aux marchants de colombes: enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic".

Ce qui est étonnant, ceux qui sont frappés ne se défendent pas. Les chefs religieux observent cette réaction inhabituelle, et lui posent seulement une question:"Quel signe veux-tu nous montrer, en faisant cela"? Jésus par cet acte fou aux yeux du public opère une distinction de la religion ritualiste, soucieux des intérêts égoistes au nom de Dieu et la religion du coeur enracinée sur l'amour du Christ crucifié.

4. Et si Jésus venait!

Jésus, "sachant ce qui est caché dans le coeur de l'homme", posait déjà à ses disciples le problème de notre incrédulité:"Quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur terre"? Regardons-nous en face. Si Jésus entrait en chair et en os dans nos églises, cathédrales, basiliques, trouverait-il le changement de comportement dans le respect de la maison du Père par rapport à son temps?

Il est vrai, aujourd'hui, nous avons un sens d'hygiène très poussé. Surêment il n'y trouverait pas de boeufs, de brebis, de colombes. S'il vient lors de nos cérémonies liturgiques, il verrait des personnes qui mettent des pièces de monnaie dans des corbeilles, mais il ne trouverait pas des bureaux d'échange de monnaie dans les églises. Il trouverait dans beaucoup d'églises africaines, des personnes le sourire aux lèvres, qui chantent, qui dansent au son de tambourins pendant la messe. Jésus n'est pas contre nos célébrations joyeuses.

Dans les églises occidentales, il s'étonnerait que la messe a duré 20 minutes à cause du sérieux, de la rigueur des chrétiens émancipés, civilista qui n'ont plus de temps. Jésus ne se fache pas de la durée de nos célébrations. Lui qui scrute nos coeurs connaît nos intentions qui déterminent notre agir extérieur. Il nous fouetterait pour l'hypocrisie, si nos liturgies sont tout simplement l'expression d'enthousiasme, sans être enracinée dans la loi de l'amour de Dieu et du prochain.

Que sert de passer des heures à faire semblant de prier, quand au sortir de la messe sensationelle, qui a duré plus de trois heures, la sorcière continue à être une référence par rapport à Jésus? Quelle est l'importance de chanter la fraternité, de se donner le baiser de paix dans nos assemblées de prière, quand les sentiments de haine, d'exclusion, de violence peuplent encore nos coeurs comme ces animaux que Jésus chasse du Temple de Jérusalem? Qu'est ce qui nous motive en profondeur quand nous entrons dans l'église pour prier? Ma religion est-elle pharisaique, de complaisance, d'autosuffisance et d'autosatisfaction ou est-elle une recherche fatigante du visage du Seigneur dans les l'humilité et dans l'espérance que sa grâce dépasse mes misères à l'exemple du publicain qui dit:" Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ? (Lc18,13).

ésus nous jetterait dehors chaque fois que nous profanons son corps qu'est l'Église. Chaque péché est une idolâtrie, chaque violation de la dignité humaine, par l'abus du pouvoir, par la recherche effreinée de la carrière, par la boulimie de l'avoir, qui, à leur tour, créent des injustices, des divisions. Tout ce qui offense l'homme pour lequel Jésus a été fouetté sur le chemin vers le calvaire, a été crucifié et mort sur la croix, est une profanation de son Temple saint. Saint Paul écrit à la communauté de Corinthe:"Le Temple de Dieu est sacré, et ce Temple c'est vous"1Co3,17.

5. Prière

Seigneur si tu retiens nos fautes qui pourra survivre? Ne nous chasse pas loin de toi! Ne nous abbandonne pas dans le désert de la solitude. Près de toi se trouve le pardon. Ne regarde pas nos péchés, toi qui sonde l'abîmes de notre intériorité.

Ne nous juge pas selon nos péchés. Ne nous traite pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Viens en nos coeurs rebelles. Viens purifier nos temples intérieurs souillés par nos iniquités. Chasse en nous tout ce qui n'est pas de toi, protège ce qui t'appartient. Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux (Augustin).



Paix et joie dans le Seigneur.

Bon dimanche de carême frères et soeurs



Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera