Lotta al covid e indennizzi a famiglie e imprese le priorità di Arera Democratica GV

Coordinata da Raimondo Donzel e Gianni Champion, Area Democratica, attraverso l'Assemblea, ha ribadito l’urgenza che vengano erogati indennizzi e ristori a famiglie e imprese “in un’ottica – sottolineano i due coordinatori - di solidarietà che deve valere sempre, ribadendo il ruolo attivo dell’Autonomia anche in questo frangente”.

L’assemblea ha poi focalizzato i lavori sulla necessità di proseguire la campagna di vaccinazione, “mirando a garantire contemporaneamente efficienza, criteri trasparenti e verificabili, e massima copertura”.

Sul piano produttivo ha posto l’accento “sulla prospettiva di una ripartenza economica che deve cogliere l’opportunità di essere più sostenibile e con un diverso rapporto uomo/ambiente”.

A tal proposito per Area Democratica la priorità delle priorità è il lavoro per tutti “recuperando e annullando il gap che continua a colpire le donne, contrastando la precarietà che in Valle d’Aosta è di grande incidenza anche nell’ambito pubblico, valorizzando l’esperienza dello Smart working anche con attenzione al diritto allavoro”.

Per favorire la nascita di una nuova classe politica l’Assemblea ribadisce che la formazione culturale politica rimane un elemento imprescindibile della cittadinanza attiva”.

Più in generale l’assemblea approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio preventivo 2021. Sempre all’unanimità ha confermato per il prossimo biennio nel ruolo di tesoriere Nunzio Totaro.