Aosta: Lunedì 15 marzo inizia il nuovo servizio anziani del Comune

Sarà avviata lunedì 15 marzo e avrà durata biennale la co-progettazione per la gestione dei servizi agli anziani del Comune di Aosta.

Il soggetto partner dell’Amministrazione comunale è il Raggruppamento temporaneo di imprese-Rti formato dalla cooperativa sociale La Sorgente, con una quota di partecipazione del 50% in qualità di mandataria, dalla cooperativa sociale L’Esprit à l’envers con una partecipazione del 40% in qualità di mandante e dalla cooperativa sociale Kcs Caregiver con una partecipazione del 10% in qualità di mandante.



In particolare, tra le altre esigenze, nell’ambito delle risorse umane da impiegare nel progetto è prevista anche la figura di un infermiere che dovrà presidiare "con immediatezza e flessibilità - si legge in una nota del Comune - eventuali criticità di carattere sanitario correlate alle competenze infermieristiche".

Inoltre, "si intende sperimentare anche nell’area Est della città (Area quartiere Dora) l’esperienza di un centro di aggregazione dinamico analogo a quello già consolidato nell’area ovest, il cosiddetto 'baretto' di via Vuillerminaz, nel quartiere Cogne".

Per lo scopo verranno utilizzati gli spazi siti al piano terreno del Centro polifunzionale del complesso Erp in via Croix Noire, 38 già messi a disposizione dall’Amministrazione, estendendola al laboratorio 4 a sud della unità immobiliare, alla sala 1 'Atrio' e alla sala 2 (sala polivalente).